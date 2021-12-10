Титов оценил работу Витории в "Спартаке"

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Титов оценил работу Витории в "Спартаке"

Фото твиттер "СЭ"

Легендарный футболист московского "Спартака" Егор Титов поделился мыслями о работе действующего главного тренера "красно-белых" Руя Витории.

"Обычно тренеру дают время - год, два. Но это не про "Спартак". Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально всё было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шёл. Что это эшафот...

Вы же помните, что происходило в клубе в последнее время. Телеграм-каналы, до конца непонятно, кто и как принимал решения... И это считалось нормальным. Так что если Руй сейчас уйдёт, его порадует одно обстоятельство - неустойка. Это хоть какой-то плюс. А в целом, считаю, его винить ни в чём нельзя. К сожалению, таков уровень футболистов... Я не беру кого-то конкретного, но уровень средний, как и всего нашего чемпионата. Всё просело. Увы, но приходится это констатировать.

Соглашусь с мнением, что попадание в плей-офф Лиги Европы - это маленький подвиг. Да, где-то "Спартаку" везло. Но факт остаётся фактом. Человек вывел "красно-белых" в плей-офф Лиги Европы. И в будущем другие клубы, которые захотят его пригласить, будут судить тренера по матчам ЛЕ, а не РПЛ, по тому, что он смог обойти и "Наполи", и "Лестер". Так что это серьёзный пункт в его резюме.

В любом случае, что бы с португальцем дальше ни случилось, но за выступления в Европе ему надо отдать должное. Считаю, он выжимает максимум из этого "Спартака". Повторю свою мысль. Очень многое упирается в уровень футболистов. В сегодняшнем "Спартаке" нет того, прежнего Промеса, которого мы помним по 2017 году. Тот Квинси мог в любом матче в одиночку решать эпизоды. В пользу "красно-белых". Вот за это его болельщики помнят и любят. Сейчас, увы, я таких не вижу", - сказал Титов.

Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив двухлетний контракт. В РПЛ команда идёт на 9-м строчке, зато в ЛЕ вышла из группы с первого места.

Ожидается, что на следующей неделе "красно-белые" отправят в отставку португальца и назначат вместо него Паоло Ваноли.

Не пропустите: Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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