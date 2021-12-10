Титов оценил работу Витории в "Спартаке"
Фото твиттер "СЭ"
Легендарный футболист московского "Спартака" Егор Титов поделился мыслями о работе действующего главного тренера "красно-белых" Руя Витории.
"Обычно тренеру дают время - год, два. Но это не про "Спартак". Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально всё было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шёл. Что это эшафот...
Вы же помните, что происходило в клубе в последнее время. Телеграм-каналы, до конца непонятно, кто и как принимал решения... И это считалось нормальным. Так что если Руй сейчас уйдёт, его порадует одно обстоятельство - неустойка. Это хоть какой-то плюс. А в целом, считаю, его винить ни в чём нельзя. К сожалению, таков уровень футболистов... Я не беру кого-то конкретного, но уровень средний, как и всего нашего чемпионата. Всё просело. Увы, но приходится это констатировать.
Соглашусь с мнением, что попадание в плей-офф Лиги Европы - это маленький подвиг. Да, где-то "Спартаку" везло. Но факт остаётся фактом. Человек вывел "красно-белых" в плей-офф Лиги Европы. И в будущем другие клубы, которые захотят его пригласить, будут судить тренера по матчам ЛЕ, а не РПЛ, по тому, что он смог обойти и "Наполи", и "Лестер". Так что это серьёзный пункт в его резюме.
В любом случае, что бы с португальцем дальше ни случилось, но за выступления в Европе ему надо отдать должное. Считаю, он выжимает максимум из этого "Спартака". Повторю свою мысль. Очень многое упирается в уровень футболистов. В сегодняшнем "Спартаке" нет того, прежнего Промеса, которого мы помним по 2017 году. Тот Квинси мог в любом матче в одиночку решать эпизоды. В пользу "красно-белых". Вот за это его болельщики помнят и любят. Сейчас, увы, я таких не вижу", - сказал Титов.
Витория возглавил "Спартак" в мае, заключив двухлетний контракт. В РПЛ команда идёт на 9-м строчке, зато в ЛЕ вышла из группы с первого места.
Ожидается, что на следующей неделе "красно-белые" отправят в отставку португальца и назначат вместо него Паоло Ваноли.
Не пропустите: Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
-
Селихов - в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Главные новости дня: 9 декабря
Лента новостей
-
Матч ЦСКА - "Арсенал" перенесут из-за сильных морозов
-
Титов оценил работу Витории в "Спартаке"
-
Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда
-
Анри прокомментировал адаптацию Месси в ПСЖ
-
Каррера поздравил "Спартак" с выходом в плей-офф Лиги Европы
-
Бека Бека порассуждал о вылете "Локомотива" из Лиги Европы
-
1
Почеттино определился с будущим Икарди в ПСЖ
-
1
Джикия высказался о возможном увольнении Витории из "Спартака"
-
1
Линекер высмеял вылет "Лестера" в Лигу Конференций
-
1
Гисдоль подвёл итоги выступления "Локомотива" в Лиге Европы
-
1
Хави уверен, что выведет "Барселону" из кризиса, но при одном условии
-
Владелец "Легии" не исключил возвращение Черчесова
-
Гол Оздоева в ворота "Челси" претендует на звание лучшего в 6-м туре ЛЧ
-
Впервые за 11 лет "Спартак" одержал сухую победу в еврокубках
-
"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Зенита"
-
Роджерс - о Лиге Конференций: "Даже не знаю, что это за турнир"
-
Гисдоль рассказал о характере травмы Камано
-
Джикия прокомментировал выход "Спартака" в плей-офф Лиги Европы
-
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
-
УЕФА огласил номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ