Титов оценил шансы "Локомотива" на победу в чемпионате
Экс-игрок сборной России Егор Титов высказал свое мнение касательно чемпионской гонки в РФПЛ.
"Если говорить о том, кто будет главным конкурентом "Локомотива", то здесь очень важен кадровый момент - поменяются ли у лидирующих команд тренеры, сколько придет новых футболистов, кто уйдет или придет. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Впереди большая пауза почти три месяца. Всем клубам нужны определенные изменения. Пожалуй, кроме "Локомотива".
Шансы "Локомотива" сейчас предпочтительнее - у них все стабильно, хорошо. Им нужно точечное усиление одной-двух позиций. Все-таки Игнатьев не правый защитник, Виталий Денисов никак не может прийти в себя после повреждения. Сегодня Семин выжимает максимум из этой команды, запаса нет" - приводят слова Титова российские СМИ.
Читайте также: Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Возможность реабилитироваться: "Арсенал" в гостях у "Саутгемптона"
-
Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"
-
"Спартак" и ЦСКА сразятся в главном дерби страны
-
Мерсисайдское дерби: "Ливерпуль" готовится к схватке с "Эвертоном"
-
На что способны "подводники"? "Вильярреал" принимает лидера Ла Лиги "Барселону"
Лента новостей
-
Вальверде: "Сейчас у Месси или любого другого футболиста команды нет проблем с формой"
-
Иванович: "У Сербии очень серьезная и тяжелая группа"
-
Вернблум считает игру против "Спартака" матчем года
-
Клопп поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби
-
"Манчестер Юнайтед" готовит крупное предложение по хавбеку "Интера"
-
Аллегри: "Мы сыграли лучше, чем я мог себе представить"
-
Спаллетти прокомментировал ничью с "Ювентусом"
-
Гвардиола рассказал, что однажды мог возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Зимой топ-клуб АПЛ сделает предложение по Головину
-
От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы
-
Возможность реабилитироваться: "Арсенал" в гостях у "Саутгемптона"
-
Главная битва первого круга: "Манчестер Юнайтед" против "Манчестер Сити"
-
"Спартак" и ЦСКА сразятся в главном дерби страны
-
Мерсисайдское дерби: "Ливерпуль" готовится к схватке с "Эвертоном"
-
"Интер" теряет Сантона
-
На что способны "подводники"? "Вильярреал" принимает лидера Ла Лиги "Барселону"
-
"Реал" готовит предложение по Смолову
-
Марсело назвал Роналду лучшим игроком мира
-
"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1, "Боавишта" – "Спортинг" - 1:3 (обзоры)
-
"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|19
|42
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|36
|3
|ЦСКА Москва
|19
|35
|4
|Спартак Москва
|19
|34
|5
|Краснодар
|19
|33
|6
|Уфа
|19
|27
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Ахмат
|19
|25
|10
|Рубин
|20
|23
|11
|Динамо Москва
|20
|22
|12
|Ростов
|19
|22
|13
|Амкар
|19
|21
|14
|Тосно
|19
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12