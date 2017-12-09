Титов оценил шансы "Локомотива" на победу в чемпионате

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Титов оценил шансы "Локомотива" на победу в чемпионате

Экс-игрок сборной России Егор Титов высказал свое мнение касательно чемпионской гонки в РФПЛ.

"Если говорить о том, кто будет главным конкурентом "Локомотива", то здесь очень важен кадровый момент - поменяются ли у лидирующих команд тренеры, сколько придет новых футболистов, кто уйдет или придет. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Впереди большая пауза почти три месяца. Всем клубам нужны определенные изменения. Пожалуй, кроме "Локомотива".

Шансы "Локомотива" сейчас предпочтительнее - у них все стабильно, хорошо. Им нужно точечное усиление одной-двух позиций. Все-таки Игнатьев не правый защитник, Виталий Денисов никак не может прийти в себя после повреждения. Сегодня Семин выжимает максимум из этой команды, запаса нет" - приводят слова Титова российские СМИ.

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