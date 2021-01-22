Титов отреагировал на обвинения экс-руководителя ЦСКА в организации договорного матча

Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов жёстко ответил на заявление экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова.

Напомним, что функционер обвинил "красно-белых" в нечестных методах борьбы за чемпионство в 1998 году, включая организацию договорного матча с "Торпедо".

"Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!" - сказал Титов.

В 1998 году "Спартак" выиграл чемпионат России, опередив ЦСКА на 3 очка, то есть вышеуказанная игра с "Торпедо" была ключевой в гонке за золотыми медалями.

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