Титов: "По классу сборная России не превосходит никого"

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Титов: "По классу сборная России не превосходит никого"Известный в прошлом футболист Егор Титов поделился ожиданиями от старта сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Паники у меня нет, но очень неприятно, когда идет такое нагнетание обстановки перед домашним Чемпионатом Мира. Скажем так, к сборной относятся очень невежливо. Надо как-то всем сплотиться, а команде попробовать сыграть в хороший футбол, показать хотя бы самоотдачу. А если есть самоотдача, болельщик простит даже результат, который не устраивает. Верю, что футболисты будут грызть землю. Потому что по классу, увы, мы не превосходим никого", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Рейнгольд выступает за смену тренера в сборной. | soccernews.ru

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