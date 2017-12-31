Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ

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Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ

Тренер красноярского "Енисея" Егор Титов поделился мыслями о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Всё пока логично. Поначалу "Зенит" играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов. "Спартак" поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов - "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА - и подобрался к лидеру. А "Локомотив" играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли, поэтому он и лидирует. Сомневаюсь, что зимняя пауза внесёт глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает" - сказал Титов.

Напомним, что за 10 туров до завершения чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице "Зенита" на 8 очков.

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