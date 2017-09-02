Титов поделился мнением о шансах "Спартака" вернуться в чемпионскую гонку

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов поделился мнением о шансах "красно-белых" вернуться в чемпионскую гонку.

"Потерял ли "Спартак" шансы на чемпионство? Нет, но сейчас надо говорить не о титуле, а о том, как попытаться сократить отрыв от "Зенита". За восемь туров отставание от "Зенита" на 11 очков - это много" - сказал Титов.

Отметим, что в восьми стартовых турах "Спартак" набрал всего 9 очков.

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