Титов поделился мнением об уходе Кокорина из "Зенита"

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Титов поделился мнением об уходе Кокорина из "Зенита"

Легенда московского "Спартака" Егор Титов порассуждал о ситуации форварда "Сочи" Александра Кокорина.

Напомним, что футболист почти год провёл в тюрьме, после выхода на свободу заключил контракт с "Зенитом" и готовился ко второй части сезона. Зимой неожиданно об аренде нападающего объявил "Сочи", но тот почти месяц отказывался менять команду.

"Мне кажется, Кокорину нужно было дать шанс в Питере. Он свой мальчишка. Да, у него был очень непростой, я бы даже сказал, сложнейший период в карьере. Но Саша всё-таки обязан был получить шанс в "Зените". Он и сам этого очень хотел. Мы все видели, какая длинная эпопея получилась с его переходом в "Сочи": то уходит, то нет. Наверняка у него осталась обида на "Зенит".

Сможет ли он перезапустить карьеру в "Сочи"? Почему нет? Ему 28 лет, ещё играть и играть. Кокорину будет очень непросто, но в "Сочи" строится новая команда, и Саша вполне может стать её лидером. Я ему пожелаю, чтобы он достойно прошёл всё это и стал тем Кокориным, которым мы его помним. Тем более у него ещё есть шанс оказаться в сборной", - сказал Титов.

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