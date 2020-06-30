Титов порассуждал о причинах спада в игре Чалова
Легенда московского "Спартака" Егор Титов в преддверии дерби с ЦСКА поделился мнением о кризисе форварда армейцев Фёдора Чалова.
"Наверное, ему до сих пор снится момент, когда он с трёх метров не смог поразить пустые ворота во встрече с "Зенитом". Видимо, отсутствие конкуренции в линии атаки сказывается. Ну и длительная пауза в чемпионате в связи с пандемией не могла не могла не наложить отпечаток на всех игроков", - сказал Титов.
В текущем сезоне Чалов забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах в составе ЦСКА.
Не пропустите: Агент Чалова отреагировал на слухи об интересе трёх клубов Бундеслиги к игроку. | http://soccernews.ru
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