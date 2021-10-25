Титов предложил создать альтернативный "Спартак" с другим названием

Фото: инстаграм Егора Титова/Автор неизвестен

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов рассказал, что он получил предложение о создании альтернативного клуба с названием "Спортак".

"Обращение к ветеранам "Спартака". В ваших силах и возможностях создать новый клуб "Спортак", изменив одну букву – от слова "спорт". Этот проект, организованный легендами "Спартака", заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдете. И где выступать – тоже. У Савина с "Красавой" получилось ведь. Просто так смотреть на беспредел в "Спартаке" нет сил. 1:7 от "Зенита" – это позор и безволие", - данное сообщение опубликовал Титов в сториз своего инстаграма.

Напомним, что после 12 туров "Спартак" с 17 очками занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" со счетом 1:7. | http://soccernews.ru