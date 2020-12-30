Титов прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

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Титов прокомментировал ситуацию в "Спартаке"Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов дал свою оценку команде при Доменико Тедеско.

"Считаю, что "Спартаку" нужно разнообразие в игровых схемах. Сейчас команда играет 3-5-2 и все к этому привыкли. Игра получается однообразная, предсказуемая, контратак практически нет. Конечно. Однозначно, необходимы перемены. Если сначала при Тедеско команда прогрессировала, то последние матчи говорят о стагнации.

В Питере проиграли "Зениту" совсем без вариантов. В одни ворота игра была. А они, вообще-то, провалились в Лиге Чемпионов. Хотя даже проблемный "Тамбов" с половиной основы, полтора тайма играл со "Спартаком" на равных.

Вообще "красно-белые" играют валидольно. Если на старте еще были яркие матчи, когда команда летела, забивала голы, то теперь ни игры, ни эмоций, ни результата.

Да и в целом весь российский чемпионат деградирует, к сожалению.Потому постоянные провалы в Европе. Сейчас в РПЛ нет звезд масштаба Халка, Витцеля, Промеса, Фернандо, Вагнера Лава. Я скучаю по тем временам", – сказал Титов в интервью "Спорт-Экспресс".

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