Титов прокомментировал ситуацию в "Спартаке"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов дал свою оценку команде при Доменико Тедеско.

"Считаю, что "Спартаку" нужно разнообразие в игровых схемах. Сейчас команда играет 3-5-2 и все к этому привыкли. Игра получается однообразная, предсказуемая, контратак практически нет. Конечно. Однозначно, необходимы перемены. Если сначала при Тедеско команда прогрессировала, то последние матчи говорят о стагнации.

В Питере проиграли "Зениту" совсем без вариантов. В одни ворота игра была. А они, вообще-то, провалились в Лиге Чемпионов. Хотя даже проблемный "Тамбов" с половиной основы, полтора тайма играл со "Спартаком" на равных.

Вообще "красно-белые" играют валидольно. Если на старте еще были яркие матчи, когда команда летела, забивала голы, то теперь ни игры, ни эмоций, ни результата.