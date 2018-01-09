Титов: "Промеса надо отпускать, если есть предложение и он сам этого хочет"

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Титов: "Промеса надо отпускать, если есть предложение и он сам этого хочет"Легенда московского "СпартакаЕгор Титов, ныне работающий в тренерском штабе красноярского "Енисея", прокомментировал возможный уход из стана "красно-белых" форварда Квинси Промеса.

"Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу - 26, на высоком уровне осталось выступать лет 5-6", - приводит слова 41-летнего специалиста СЭ.

Напомним, также Титов высказался о возможном уходе Зе Луиша. | soccernews.ru

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