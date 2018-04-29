Титов: "Пять-шесть человек надо убирать из "Спартака"

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Титов: "Пять-шесть человек надо убирать из "Спартака"Известный в прошлом футболист Егор Титов затронул текущие проблемы московского "Спартака".

"Спартак" за одну неделю проиграл просто все. Сейчас уже идут разговоры об отставке Карреры. Посмотрим, что будет. Но последние туры очень важны для "Спартака". Обстановка, очевидно, не самая приятная в команде. Это все понимают. Понятно, что группа футболистов изжила себя в "Спартаке". Нужна свежая кровь. И не так важно, будет ли она более качественной, чем была. Пять-шесть человек надо убирать", - цитирует бывшего футболиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, Кечинов поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Амкаром". | soccernews.ru

комментарии
Александр

Егорка, кушай бромантан и не лезь в дела "Спартака".

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