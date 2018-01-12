Титов рассказал, какого игрока не хватает "Зениту"

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Титов рассказал, какого игрока не хватает "Зениту"

Тренер красноярского "Енисея" Егор Титов поделился мнением о ситуации в "Зените", а также высказал точку зрения, какого игрока не хватает питерской команде.

"Не надо ориентироваться на ярлыки - ведь все сразу назвали питерцев чемпионами. А пока видно, что Манчини не в своей тарелке. Идёт пробуксовка, и тренеру нужно разбираться. Кроме того, мне кажется, что команде не хватает такого игрока, как Радимов или Аршавин" - сказал Титов.

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