Титов рассказал, почему он не участвовал в челлендже с туалетной бумагой

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов рассказал, что ему было не интересно участвовать в челлендже с туалетной бумагой.

Многие известные футболисты публиковали в социальных сетях видео, как они чеканят рулоны туалетной бумаги, которая стала одной из главных покупок во время пандемии китайского коронавируса.

"Просто знаю, для чего это делается — мне непонятно и неинтересно. Возможно, кому-то нравится. Кто-то делает на спор, кто-то хочет передать привет друзьям, одноклубникам. Сегодня такая ситуация, каждый сходит с ума так, как хочет", - приводят слова Титова российские СМИ.

43-летний Титов в бытность футболистом также выступал за "Химки" и астанинский "Локомотив". После завершения карьеры стал тренером. Был ассистентом Дмитрия Аленичева в "Спартаке" и "Енисее".

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