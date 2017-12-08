Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"

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Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"Известный в прошлом футболист Егор Титов высказался о соперниках сборной России по групповому этапу Чемпионата Мира.

"Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф Чемпионата Европы? Я уж не говорю про Чемпионаты Мира. Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и все будет плохо", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Титов прокомментировал разгромное поражение "Спартака" "Ливерпулю". | soccernews.ru

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