Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"

Известный в прошлом футболист Егор Титов высказался о соперниках сборной России по групповому этапу Чемпионата Мира.

"Извините за выражение, но с какого хрена мы должны обыгрывать Египет? Откуда у большинства наших специалистов, болельщиков такое самоуверенное мнение, что нам повезло с Египтом? Мы что, каждые два года играем в финалах Лиги Европы, в плей-офф Чемпионата Европы? Я уж не говорю про Чемпионаты Мира. Откуда такая уверенность? Меня это поражает. Скажем так: гарантий в этой группе нет никаких, это мягко говоря, а возможно, и все будет плохо", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Титов прокомментировал разгромное поражение "Спартака" "Ливерпулю". | soccernews.ru