Титов сделал прогноз на матч ЦСКА и "Динамо"

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на сегодняшний матч 25-го тура РФПЛ между московскими ЦСКА и "Динамо".

"Преимущество в свежести будет у "Динамо". ЦСКА сейчас получил серьезную оплеуху в игре с "Арсеналом". Переезд и перелет к тому же - это дополнительная нагрузка на футболистов. А "Динамо" может в этой игре дать бой и взять очки. Неплохо оно выглядело против "Арсенала", правда, тульского... Думаю, результативная игра нас ждет. Травка постепенно вырастает, и качество футбола улучшается. А главное - проще становится реализовывать моменты", - цитирует бывшего футболиста bookmaker-ratings.ru.

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