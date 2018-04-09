Титов сделал прогноз на матч ЦСКА и "Динамо"

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Титов сделал прогноз на матч ЦСКА и "Динамо"Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на сегодняшний матч 25-го тура РФПЛ между московскими ЦСКА и "Динамо".

"Преимущество в свежести будет у "Динамо". ЦСКА сейчас получил серьезную оплеуху в игре с "Арсеналом". Переезд и перелет к тому же - это дополнительная нагрузка на футболистов. А "Динамо" может в этой игре дать бой и взять очки. Неплохо оно выглядело против "Арсенала", правда, тульского... Думаю, результативная игра нас ждет. Травка постепенно вырастает, и качество футбола улучшается. А главное - проще становится реализовывать моменты", - цитирует бывшего футболиста bookmaker-ratings.ru.

Не пропустите: превью к матчу ЦСКА - "Динамо". | soccernews.ru

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