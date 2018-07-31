Титов сделал прогноз на матч между "Крыльями Советов" и ЦСКА

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РФПЛ между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА.

"Я поставлю на победу ЦСКА. Не уверен, что по качеству футболистов армейцы сильно превосходят "Крылья", у них были проблемы в игре с "Енисеем" в товарищеской встрече. Но заряд уверенности после победы в Суперкубке получен. Он поможет", - цитирует бывшего футболиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, превью к матчу "Крылья Советов" - ЦСКА уже доступно на нашем сайте. | soccernews.ru