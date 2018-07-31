Титов сделал прогноз на матч между "Крыльями Советов" и ЦСКА

Теги егор титовкрылья советовцска москва

Титов сделал прогноз на матч между "Крыльями Советов" и ЦСКАИзвестный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РФПЛ между самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА.

"Я поставлю на победу ЦСКА. Не уверен, что по качеству футболистов армейцы сильно превосходят "Крылья", у них были проблемы в игре с "Енисеем" в товарищеской встрече. Но заряд уверенности после победы в Суперкубке получен. Он поможет", - цитирует бывшего футболиста Рейтинг букмекеров.

Напомним, превью к матчу "Крылья Советов" - ЦСКА уже доступно на нашем сайте. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 1 3
2 Рубин 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Арсенал Тула 1 1
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Динамо Москва 1 1
9 Крылья Советов 1 1
10 Локомотив Москва 1 1
11 Уфа 1 1
12 Краснодар 1 0
13 Ахмат 1 0
14 Оренбург 1 0
15 Урал 1 0
16 Енисей Красноярск 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов