Титов сделал прогноз на матчи "Спартака" против "Севильи"

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на матчи группового этапа Лиги Чемпионов, в которых московский "Спартак" сыграет против испанской "Севильи".

"Сколько очков наберет "Спартак" в матчах с "Севильей"? Не знаю! Ну хорошо, скажу, что не проиграют ни там, ни здесь. Итого два. Выйдут ли из группы? Все может быть", - приводит слова бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Таски отклонил предложение "Спартака" по новому контракту. | soccernews.ru