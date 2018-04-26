Титов сделал прогноз на первый матч "Арсенала" и "Атлетико"

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико".

"Я рискну поставить на "Арсенал". Мне кажется, что если он дома не сумеет выиграть, то думать о проходе и не стоит. А дома при поддержке трибун есть шанс, тем более что сейчас "Атлетико" готов не на все сто процентов", - цитирует бывшего футболиста Рейтинг букмекеров.

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