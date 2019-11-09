Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"
Легенда "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Крыльями Советов".
"Мы видим, как "Спартак" колбасит. Тедеско в поисках. Даже не знаю, какой "Спартак" мы увидим в очередном туре. А Самара на выезде набирает очки регулярно. У неё есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться. Так что думаю, что "Крылья Советов" не проиграют", - сказал Титов.
Напомним, что матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
По итогам 15 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы - десятое.
Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Урал
|16
|19
|7
|Арсенал Тула
|15
|19
|8
|Крылья Советов
|15
|18
|9
|Оренбург
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
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|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Ахмат
|16
|15
|15
|Тамбов
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13