Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"

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Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"

Легенда "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Крыльями Советов".

"Мы видим, как "Спартак" колбасит. Тедеско в поисках. Даже не знаю, какой "Спартак" мы увидим в очередном туре. А Самара на выезде набирает очки регулярно. У неё есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться. Так что думаю, что "Крылья Советов" не проиграют", - сказал Титов.

Напомним, что матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

По итогам 15 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы - десятое.

Не пропустите: "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru
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