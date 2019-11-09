Титов сделал смелый прогноз на матч "Спартак" - "Крылья Советов"

Легенда "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Крыльями Советов".

"Мы видим, как "Спартак" колбасит. Тедеско в поисках. Даже не знаю, какой "Спартак" мы увидим в очередном туре. А Самара на выезде набирает очки регулярно. У неё есть Соболев, который будет цепляться за мячи, искать зоны. Мотивация у него будет сумасшедшая. Есть быстрые ребята на подхвате. Сзади Самара где-то и числом может отбиться. Так что думаю, что "Крылья Советов" не проиграют", - сказал Титов.

Напомним, что матч "Спартак" - "Крылья Советов" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

По итогам 15 туров москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а самарцы - десятое.

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