Титов: "Скорее всего, ЦСКА победит "Рубин"

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Титов: "Скорее всего, ЦСКА победит "Рубин"

Наставник "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от матча между "Рубином" и ЦСКА.

"ЦСКА убедительно обыграл "Бенфику" в Лиге Чемпионов и уже точно будет в еврокубках весной. В хорошем настроении "армейцы" отправляются в Казань. Есть ощущение, что ЦСКА сейчас на хорошем ходу, всё у команды получается, вариант с Вернблумом на острие здорово работает, поэтому потери могут не сказаться на качестве футбола. Главное - ключевые футболисты центра поля на месте.

"Рубин" в первом круге одолел ЦСКА. И тогда казалось, что вот-вот казанцы ввяжутся в борьбу за самые высокие места. Но сейчас и близко этого нет. "Рубин" почти не забивает, играет бледно. Говорят, что Бердыев не очень доволен ситуацией в клубе. В общем, в трудном положении "Рубин". Мне сложно представить, что казанцы могут выиграть этот матч. А, скорее всего, победит ЦСКА. За счёт куража, за счёт класса исполнителей группы атаки" - приводят слова Титова российские СМИ.

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