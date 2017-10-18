Титов: "Спартак" очень высоко поднял планку, хочу, чтобы игроки выдержали этот темп"

Известный в прошлом футболист Егор Титов высказался о победе московского "Спартака" над испанской "Севильей", одержанной в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Спартак" очень высоко сейчас поднял планку. Хочу, чтобы футболисты выдержали этот темп. Теперь все будет зависеть от игроков. Я всегда говорю, что самый великий матч - впереди. Игра получилась яркой, но очень эмоциональной. Когда все остынет, нужно провести анализ игры и убрать все ошибки. Как тренер, я всегда ищу плохое и хочу удалять весь негатив, тогда можно прогрессировать от игры к игре", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

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