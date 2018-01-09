Титов: "Спартаку" стоит задуматься над продажей Зе Луиша в "Брайтон"

Легенда московского "Спартака" Егор Титов, ныне работающий в тренерском штабе красноярского "Енисея", прокомментировал слухи, которые связывают форварда "красно-белых" Зе Луиша с английским "Брайтоном".

"Понятно, что Зе сегодня - одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется. Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли "Спартак" найти замену. Это нелегко - Зе сейчас потенциально лучший форвард России", - цитирует 41-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Маурисио не вернется в "Спартак". | soccernews.ru