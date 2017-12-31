Титов: "Тяжело смотреть на результат выездного матча против "Ливерпуля"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Егор Титов высказался о поражении московского "Спартака" от английского "Ливерпуля" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Как воспринял поражение от "Ливерпуля"? Итоговый счет угнетает. У одной команды цифры постоянно прибавлялись, а у другой все замерло на начальной отметке "ноль". Тяжело смотреть на это. Я же долго играл в "Спартаке" и переживаю за эту команду. Хорошо, что тот матч закончился, а в следующем при полном стадионе "красно-белые" разгромили ЦСКА - одного из самых принципиальных соперников и конкурентов в борьбе за медали. Ливерпульскую оплошность нужно поскорее забыть и думать о будущем", - цитирует 41-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Титов высказался о борьбе за чемпионство в РФПЛ. | soccernews.ru