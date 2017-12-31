Титов: "Удивился, что многие эксперты поспешили повесить золотые медали "Зениту"

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Егор Титов высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-Лиге.

"В турнирной таблице РФПЛ - все пока логично. Поначалу "Зенит" играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов. "Спартак" поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов - "Зенит", "Краснодар" и ЦСКА - и подобрался к лидеру. А "Локомотив" играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует", - цитирует 41-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, игроки "Спартака" поздравили болельщиков с Новым годом. | soccernews.ru