Титов: "В матче "Спартака" и "Ростова не исключаю победы гостей"

Известный в прошлом футболист Егор Титов сделал прогноз на сегодняшний матч 29-го тура РФПЛ между московским "Спартаком" и "Ростовом".

"Думаю, что судьбу матча решит один мяч. Не знаю, кто сможет забить. Не исключаю минимальной победы "Ростова" или ничьей 0:0... В такой важной игре вряд ли можно ждать града голов. "Ростову" очки также нужны, чтобы избежать попадания в стыковые встречи", - цитирует бывшего футболиста Рейтинг Букмекеров.

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