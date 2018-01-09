Титов: "Возвращение Дзюбы в "Спартак"? Никогда не говори никогда"



Бывший игрок "Спартака" Егор Титов оценил вероятность возвращения в московский клуб нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Можно ли представить вариант, при котором Дзюба вернется в "Спартак"? Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в "Зените"? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда. Даже несмотря на все обстоятельства. Ведь и Быстрову в Питере кричали "иуда". Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить", - приводят слова Титова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 29-летний Дзюба может покинуть "Зенит", так как потерял место в основном составе команды. Интерес к нему проявляют "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА.

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