Титов: "Возвращение Дзюбы в "Спартак"? Никогда не говори никогда"
Бывший игрок "Спартака" Егор Титов оценил вероятность возвращения в московский клуб нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Можно ли представить вариант, при котором Дзюба вернется в "Спартак"? Почему нет? Кто мог предположить, что Быстров когда-нибудь снова окажется в "Зените"? Но он возвратился и хорошо играл. Никогда не говори никогда. Даже несмотря на все обстоятельства. Ведь и Быстрову в Питере кричали "иуда". Но в итоге нашли компромисс. Не исключаю, что он может быть найден и в случае с Дзюбой. Отношения с болельщиками у Дзюбы испорчены, но их можно восстановить", - приводят слова Титова российские СМИ.
Ранее сообщалось, что 29-летний Дзюба может покинуть "Зенит", так как потерял место в основном составе команды. Интерес к нему проявляют "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12