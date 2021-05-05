Титов высказался об уровне работы Тедеско

Фото твиттер "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Егор Титов оценил работу Доменико Тедеско в московском клубе.

"Не могу сказать, что Тедеско плохой тренер, однако ему повезло оказаться в той ситуации, когда уровень нашего чемпионата настолько низко упал, что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы войти в топ. У него что-то получается, дай Бог, чтобы так было и дальше. Однако он скоро уходит…

К сожалению, игроки уже привыкают к иностранным тренерам, к тому, что больше легионеров. На первом месте английский язык, итальянский, немецкий. Меня это беспокоит. Многие российские тренеры могли бы работать, и, думаю, результат с ними был бы как минимум не хуже.

Кто сменит Тедеско? Можно назначить любого, однако мы будем говорить про багаж Тедеско. Не считаю, что чем звонче имя, тем лучше", - приводит слова Титова Metaratings.

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