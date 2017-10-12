Титов: "Зенит" еще ищет свою игру, а "Спартак" пока неубедителен"

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал характеристику нынешним питерскому "Зениту" и московскому "Спартаку".

"Зенит" еще ищет свою игру. Много новых футболистов, иные требования к тем, кто был в прошлом году. "Спартак" пока, увы, неубедителен. Много травмированных. Главная потеря - Зобнин. Только он раскрылся, стал ведущим игроком в "Спартаке" и сборной, как сломался. Меня, конечно, поражает обилие травм на ровном месте. То ли футбол теперь - быстрее, то ли нагрузки выросли в клубах. А может, экология плохая", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Титов дал прогноз на матчи "Спартака" против "Севильи". | soccernews.ru