Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле""

Саудовский принц покупает Ньюкасл за 300 млн евро. Если Премьер-лига Англии позволит скандальному монарху (здесь есть большие проблемы с нарушениями властями страны прав человека и распространением пиратских трансляций) приобрести клуб, именно "сороки" возглавят рейтинг потенциально самых богатых клубов мира. Ведь состояние семьи правителя Саудовской Аравии оценивается в сумасшедшие 280-320 миллиардов фунтов. Для сравнения, ближайшие преследователи, шейхи "Манчестер Сити" (23 миллиарда) и российский олигарх "Челси" (10 млрд) не стояли даже рядом. Неудивительно, что "Ньюкаслу" прогнозируют большую активность на трансферном рынке. Клуб, который лишь дважды играл в Лиге Чемпионов вскоре будет готов сыпать деньгами с мечтами о золоте, которого не видел почти 100 лет. Если это получилось с ПСЖ и "Манчестер Сити", которые до прихода владельцев из Катара и ОАЭ также часто оказывались в роли середняков, то почему не повторить подобное в "Ньюкасле"? Тем более, что определенные победные традиции у клуба есть, хотя с момента последних успехов (серебро АПЛ, выход в финал Кубка Англии) прошло уже более 20 лет. Фанаты 13-й команды английского сезона уже понемногу празднуют – ненавистный скряга Майкл Эшли, похоже, таки окончательно покидает "Сент-Джеймс Парк". За 13-летний период его правления "сороки" максимум доходили до четвертьфинала Лиги Европы 2012/13. На другом полюсе 2 вылеты из Премьер-лиги.



В новую эру клубом будет руководить не только аравийский владелец Мохаммед бин Силлман. Ему будут помогать Аманда Стейвли, а также Дэвид и Саймон Рубены. Для начала цель ясна – нарушить так называемую ТОП-6, которую моментами уже разваливали такие клубы, как "Лестер", "Эвертон" или "Вулверхэмптон". Далее выход в Лигу Чемпионов и борьба за самые высокие титулы. До 5 лет на титул чемпиона Англии! Все это невозможно без бешеных вливаний в трансферы. Воображение болельщиков поспешно рисует трансферы уровня Мбаппе или Месси, но пример того же "Манчестер Сити" показывает – нужно запастись терпением, дорога на вершину не бывает такой гладкой. Вспомните, как через несколько лет после момента, когда шейхи купили и влили почти 500 млн евро в состав "горожан", те умудрились вылететь от киевского "Динамо" в Лиге Европы. У "Сити" было немало кадровых провалов, но в итоге этот путь вывел их в ранг команды мечты стоимостью более чем 1 млрд евро. Transfermarkt попытался подыграть запросам фанатов и "нарисовал" красивую картинку с составом на ту же заоблачную стоимость. Трио Мбаппе-Роналду-Месси в атаке можно будет увидеть разве что во сне, вряд ли они к тому времени, когда "Ньюкасл" станет им интересен, останутся на уровне лучших футболистов планеты. А вот дальше интереснее. Большое ограбление Ливерпуля и других конкурентов с АПЛ, сочетание молодых талантов с чуть более стреляными волками. Посмотрите сами:



Кое в чем такой прогноз вполне может воплотиться в жизнь. Сейчас "Ньюкасл" стоит в 5 раз меньше, но на то государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и приходит сюда, правда? Кризис всегда является окном возможностей для тех, у кого завалялся мешок денег. УЕФА вполне может ослабить финансовый фэйр-плей, чтобы уменьшить давление на богатые клубы, которые теряют десятки миллионов из-за COVID-19. Плюс мало кто сможет предлагать звездам те заоблачные зарплаты, которые у них были до пандемии. Не все, конечно, соблазнятся грубыми миллионами, но проверку на верность клубным идеалам пройдет далеко не каждый – срок профессии короткий, хочется побольше на старость собрать для себя и многочисленных семей. На самом деле нынешний состав "Ньюкасла" не во всем так плох, как может показаться. Надежный голкипер Ян Дубравка выдал 9 сухих матчей и является лидером АПЛ по количеству сейвов (117), пропустив почти на 8 мячей меньше, чем должен по модели ожидаемых голов xG. А пара центральных защитников Джамаал Ласселс / Федерико Фернандес стала одной из только 3 во всем чемпионате Англии, которая не допустила ни одной ошибки, приведшей к удару соперника или взятию ворот их команды. Другие две команды – это "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед".

Значительно большие проблемы "сороки" чувствовали на краях обороны и в атаке. Вместе взятые 4 номинальные форварды забили только 1 гол в АПЛ. В чемпионате нет хуже команды в плане результативности, чем "Ньюкасл" – жалкие 25 голов за 29 матчей стали историческим антирекордом клуба, из них почти половина в активе защитников. Особой критики в таких условиях заслуживает Жоэлинтон, за которого заплатили "Хоффенхайму" 44 миллиона евро. Мягко говоря, нового Фирмино из него не получилось. Впрочем, здесь критики заслужил главный тренер Стив Брюс, который не использует сильных качеств бразильца, заставляя его играть в неудобной роли единого острия. Неудивительно, что именно трансферам на атаку уделяют главное внимание ведущие мировые СМИ. Мертенс (лидер "Наполи", переход которого давно назревает) и Гризманн (до сих пор не смог оправдать свой трансфер в каталонскую команду) – едва ли не самые популярные кандидатуры. Хотя The Sun ставит на Гризманна и Рафу Силву ("Бенфика") в атаке. Marca прогнозирует, что "Ньюкасл" заберет себе балласт "Барселоны" (этим в Англии любил заниматься "Эвертон") и "Реала". Артуро Видаль и Гарет Бэйл не очень нужные испанским грандам, но на уровне "сорок" все еще остаются суперзвездами, способными приносить результат. В атаку можно подписать также Эдинсона Кавани. Мало того, что уругвайский форвард покинет ПСЖ бесплатно, так он еще и имел опыт, как поднимать амбициозные, но не очень раскрученные и именитые проекты.



Попить крови у "Ливерпуля" в борьбе за 50-тимиллионного Вернера? Запросто! Дать второй шанс на полное возрождение в АПЛ Фелипе Коутинью? Возможно, хотя пока больше на уровне фантазий. Попробовать подписать Санчо и Холланда? "Боруссия" никогда не отказывалась от неприлично щедрых предложений. Впрочем, источники Bleacher Report утверждают, что топовые игроки на пике карьеры не придут сразу, а начальные инвестиции в состав не превысят 150 млн фунтов. Помочь "Ньюкаслу" может сравнительно скромный заработный фонд – оклад Жоелинтона, который зарабатывает больше всех, составляет примерно 4 млн в год. Большинство других получают значительно меньше. Один такой Коутинью расширит зарплатную ведомость минимум на 12,5 миллиона, и пространство для маневра на самом деле есть – кризисная "Барселона" готова избавляться от "звездного избытка", потому что еще немного и подобные зарплаты поставят под вопрос существование клуба. Впрочем, "Ньюкасл" и сам не дурак. Будущие боссы разработали стратегию, в которой мега-трансферы – далеко не единственный весомый пункт. Здесь планы и пригласить нового спортивного директора, который должен привести тренера уровня Лиги Чемпионов, и заманить элитарный мировой бокс на "Сент-Джеймс Парк", и создать одну из лучших академий Великобритании.



Что касается тренера, то Брюс со средним показателем карьеры в 28% побед вряд ли сохранит должность. Тем более, когда на рынке безработных остаются такие топ-тренеры, как Аллегри и Почеттино (оба финалиста Лиги Чемпионов последних лет являются приоритетными вариантами). Ведутся разговоры и вокруг возвращения Бенитеса из Китая или попытки украсть Фавра у "Боруссии". Не позднее мая авторитетные английские СМИ ожидают увидеть старт революции в "Ньюкасле". Тогда и начнутся основные веселье. Восстание миллиардов, о которых даже АПЛ не могла мечтать, уже настолько близко к воротам крепости, что его просто невозможно остановить!

*материал написан при помощи текстов иностранных источников