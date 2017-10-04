Титульным спонсором немецкого клуба стала порноактриса

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Титульным спонсором немецкого клуба стала порноактрисаИзвестная порноактриса Лена Нитро стала спонсором клуба шестого по силе дивизиона Германии "Обервайсбах".

Как информирует FootMercato, отныне имя звезды фильмов для взрослых будет красоваться на футболках игроков этой малоизвестной команды.

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3 Хоффенхайм 7 14
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5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
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11 Байер Леверкузен 7 8
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16 Гамбург 7 7
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