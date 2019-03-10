Титульный спонсор "Манчестер Сити" определился с лучшим игроком февраля

Титульный спонсор "Манчестер Сити" выбрал лучшего игрока команды по результатам прошлого месяца. Об этом сообщает Etihad Airways.

По данным источника, лучшим футболистом команды в феврале стал 22-летний украинец Александр Зинченко.

С момента перехода в команду игрок участвовал в 4 матчах, забив 2 гола. "Сити" занимает 1 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 74 балла.

Не пропустите:Тренер "Лестера" ярко высказался о Варди| http://soccernews.ru