Титульный спонсор "Манчестер Сити" определился с лучшим игроком февраля

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Титульный спонсор "Манчестер Сити" определился с лучшим игроком февраля

Титульный спонсор "Манчестер Сити" выбрал лучшего игрока команды по результатам прошлого месяца. Об этом сообщает Etihad Airways.

По данным источника, лучшим футболистом команды в феврале стал 22-летний украинец Александр Зинченко.

С момента перехода в команду игрок участвовал в 4 матчах, забив 2 гола. "Сити" занимает 1 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 74 балла.

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