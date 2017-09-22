Ткаченко: "Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой"
Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит" .
"Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|24
|2
|Краснодар
|10
|21
|3
|Локомотив Москва
|10
|20
|4
|ЦСКА Москва
|10
|19
|5
|Ростов
|10
|16
|6
|Рубин
|10
|14
|7
|Ахмат
|10
|14
|8
|Спартак Москва
|10
|13
|9
|Урал
|10
|13
|10
|Арсенал Тула
|10
|11
|11
|Уфа
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|10
|9
|13
|Тосно
|10
|9
|14
|Амкар
|10
|8
|15
|СКА Хабаровск
|10
|8
|16
|Анжи
|10
|7