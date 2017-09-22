Ткаченко: "Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой"

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Ткаченко: "Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой"Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит" . 

"Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак", - сказал он.

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комментарии
Виктор

ГЕРМАН ТКАЧЕНКО: "УГОВАРИВАЛИ "ЗЕНИТ" ... МОГЛИ БЫ СПАСТИ ЧЕМПИОНАТ"??? НЕТ! Герман! Вы бы Слуцким Зенит не спасли бы! А потом Слуцкий для Зенита НЕ ГОДИТСЯ!!! Герман! Все ваши разговоры - если бы, да кабы, НЕ КАТЯТ и в пользу БЕДНЫХ! А реальность совсем другая! 1. - Ранее бывший, а сейчас вновь назначенный, спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в прошедшем сезоне 2016/17 чемпионата России применял административный ресурс. 2. - Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. 3. - Ринат Билялетдинов: - "Судейство - главный позор сезона". Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр." 4. - Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта. У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака». Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак». Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футболу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УЩЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку! Результат на лицо Федуна и Луческу! Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха. Футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального футбольного сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, ни при СССР, ни при России. Мирча Луческеу ПОПАЛ под горячую скандальную судейскую руку Федуна! Вот где корень всех бед для Зенита КРАСОВАЛСЯ! Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке! Зенит думал, что всё пойдёт, как по газовому МАСЛУ, но просчитался! На то и Федун в нашем чемпионате, чтобы Миллер не дремал! Стоило только Миллеру слегка ВЗДРЕМНУТЬ, как Федун быстро навел в судействе порядок и выстроил арбитров в очередь в спартаковскую КАССУ! Такие бешеные деньги нашим арбитрам НЕ СНИЛИСЬ даже в самом КОШМАРНОМ сне!!! Впервые за 16 лет Спартак, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Зениту и Миллеру не до смеха!!!

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4 ЦСКА Москва 10 19
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