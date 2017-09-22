Ткаченко: "Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой"

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко заявил, что Леонид Слуцкий в прошлом сезоне мог возглавить "Зенит" .

"Мы уговаривали "Зенит" назначить Слуцкого зимой – могли бы спасти чемпионат. На, так сказать, "АнтиЛуческу". У Леонида – суперотношения с российскими игроками питерцев. На воодушевлении могли бы вырулить и догнать "Спартак", - сказал он.

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