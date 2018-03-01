Ткачев: "Меня звали в "Штутгарт", но я выбрал ЦСКА"

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Ткачев: "Меня звали в "Штутгарт", но я выбрал ЦСКА"
Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев рассказал, что он мог в 2016 году перейти в "Штутгарт".

"Теоретически все мы могли играть в Европе (смеется). Просто нужно решаться и делать шаг, когда поступают предложения. Я же, когда пришел запрос от "Штутгарта", в последний момент получил звонок от ЦСКА. И все мысли сразу переключились на него. А "Штутгарт" имел свои проблемы, боролся внизу таблицы, спустя пару лет даже вылетел из Бундеслиги. Плюс меня не звали сразу на контракт. Говорили, чтобы я сначала вышел на тренировку и показался людям, отдал хотя бы пасик. Я и подумал: уже не тот возраст, чтобы на просмотры ездить. И поехал к Слуцкому", - приводят слова Ткачева российские СМИ.

28-летний Ткачев выступает за ЦСКА с 2016 года и провел за клуб 11 матчей. В этом сезоне он выступает за "Арсенал" на правах аренды.

В минувшем сезоне хавбек играл в аренде в "Крыльях Советов".

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