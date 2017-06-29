Ткачук стал игроком "Крыльев Советов"

Теги крылья советовденис ткачук

Ткачук стал игроком "Крыльев Советов"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Дениса Ткачука.

27-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с самарским клубом контракт до лета 2019 года.

"Очень рад вернуться в родной клуб. Эмоции только самые положительные. Уверен, что предстоящий сезон сложится для нас хорошо и мы решим задачу - вернёмся в РФПЛ" - сказал Ткачук, который защищал цвета "Крыльев Советов" в сезоне 2014/15.

Отметим, что последним клубом Ткачука был казанский "Рубин".

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