Ткачук стал игроком "Крыльев Советов"
"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявил о возвращении полузащитника Дениса Ткачука.
27-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с самарским клубом контракт до лета 2019 года.
"Очень рад вернуться в родной клуб. Эмоции только самые положительные. Уверен, что предстоящий сезон сложится для нас хорошо и мы решим задачу - вернёмся в РФПЛ" - сказал Ткачук, который защищал цвета "Крыльев Советов" в сезоне 2014/15.
Отметим, что последним клубом Ткачука был казанский "Рубин".
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