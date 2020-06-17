ТНВ: "Спартак" может уволить Цорна

Президент "Спартака" Леонид Федун намерен уволить генерального директора клуба Томаса Цорна, если команда не пробьется в еврокубки по итогам текущего сезона, утверждает ТНВ.

По данным источника, такая возможность прописана в контракте специалиста.

Стоит отметить, что Цорн является самым высокооплачиваемым в РПЛ среди коллег по должности. В год он получает более 46 миллионов рублей.

После 22 туров "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России московский клуб встретится с "Зенитом" в полуфинале.

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