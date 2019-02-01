То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна

31 января в топ-чемпионатах Европы закрылось трансферное окно, а это означает, что составы на вторую часть сезона укомплектованы. Безусловно, большинство сделок этой зимой имели статус арендных соглашений. Финальный день переговоров, или, как его называют наши английские коллеги, "Deadline Day", не стал исключением. Из твиттер-страниц большинства команд поступало слово "loan". Тем не менее, подобный статус переговоров не отрицал того факта, что в некоторых случаях свои клубы покинули футболисты с именем, что, конечно, всегда вызывает интерес. Сегодня редакция Soccernews решила более детально рассказать о 5 сделках, заключенных прямо в канун декабря.

Джеффри Брума (из "Вольфсбурга" в "Шальке", аренда)

Многие помнят этого голландского таланта в футболке "Челси", но времена прошли, и Джеффри Брума, как и большинство перспективных футболистов из стана "аристократов", сначала поездил по арендам, а позже окончательно осел в клубах второй европейской величины. На сей раз немецкая карьера голландца продолжится в "Шальке". "Шахтеры" все еще пытаются завоевать себе место в еврокубках на следующий сезон, но пока их план не оправдывается – 22 балла в 19 матчах, и 6 очков до последнего места в зоне Лиги Европы. Что касается самого Брумы, то его переход является вполне оправданным. Во-первых, главный тренер "Вольфсбурга" Бруно Лаббадия ни разу не выпустил голландца на поле в текущем сезоне, предпочитая в центре защиты пару Брукс-Кнохе. Во-вторых, сам "Шальке" очень нуждался в еще одном защитнике в связи с серьезной травмой Бенжамена Стамбули. Нельзя сказать, что центр поля надежно закрыт на вторую часть сезона, ведь в распоряжении Доминико Тедеско находятся всего лишь 3 центрбека, но как бы то ни было, сделка по Бруме пришлась очень даже кстати, тем более что представитель Нидерландов был чуть ли не единственным центральным защитником в последние дни трансферного окна, которого реально было выцепить из другого клуба. Брума тоже должен радоваться, ведь он никогда не выходил на поле в матче Лиги Чемпионов. А сейчас такая возможность может появиться.

Лазар Маркович (из "Ливерпуля" в "Фулхэм", свободный трансфер)

Еще один талант, не заигравший в английском гранде. Лазар Маркович, благодаря своей скорости и технике, сделал себе отличные имя и бекграунд, выступая еще в сербском "Партизане", после чего очень быстро, транзитом через "Бенфику", оказался в "Ливерпуле". Пировать не приходилось, так как серб не смог заиграть в составе при Роджерсе, а позже настало время долгих аренд в Турцию, Португалию и глубинку АПЛ. Что интересно, Маркович и "Ливерпуль" даже решили не соблюдать условия контракта до конца, разорвав ценную бумагу по обоюдному согласию. Игрока со все еще приличной скоростью решил подобрать "Фулхэм". Контракт был подписан до конца текущего сезона. После подписания Райана Бабеля у многих были вопросы касательно целесообразности таких трансферов, так как главные проблемы "дачников" касаются обороны. Но после трансфера Марковича ответ сам пришел на поверхность. Скорее всего, Клаудио Раньери, который, как и любой итальянский тренер, любит уделять внимание обороне, будет лепить заднюю линию из того, что есть (еще Нортвейда из "Хоффенхайма" подписали), а вот атака будет перестраиваться в сторону скоростных фланговых забеганий и прострелов/навесов на Митровича. Но все это не так важно. Куда интересней, сможет ли Митрович реабилитировать карьеру на вольных хлебах. Игроку всего 24, и вешать нос, а тем более бутсы, все еще не стоит.

Тилеманс – Адриен Силва (обмен между "Монако" и "Лестером", арендные соглашения)

Очень интересные новости пришли из города Лестер, где в последний день трансферного окна боссы местной команды решили заменить одного центрального полузащитника другим. В Англию последовал бельгийский талант Юри Тилеманс, который в текущем сезоне провел 20 матчей в французской Лиге 1, в которых забил 5 голов и хоть как-то выделялся на фоне тонущего "Монако". Что касается "монегасков", в направлении маленького княжества отправился Адриен Силва, который сыграл за "Лестер" всего лишь 5 неполных матчей во всех турнирах и вчистую проиграл конкуренцию паре Менди-Ндиди. Очевидно, что главной заинтересованной стороной в этих переговорах выступила английская команда, так как не совсем понятно, зачем "Монако" понадобился 29-летний португалец, который всю первую часть сезона просидел на скамейке, да и к тому же никогда не был основным футболистом не самой сильной команды АПЛ. Можно рассудить, что Силва одной национальности с главным тренером "Монако" и имеет очень большой опыт, ведь ему 29 лет, но вряд ли Адриен даст больше пользы "монегаскам", чем это делал Тилеманс. В свою очередь, логика "Лестера" понятна. Им очень нужен игрок, который в любую минуту сможет заменить Ндиди или, особенно, Менди в центре поля, ведь до 31 января их ближайшим сменщиком являлся 21-летний англичанин бангладешского происхождения Хамза Чодури.

Синдзи Кагава (из "Боруссии" в "Бешикташ", аренда)

Турецкие клубы продолжают собирать под свое крыло сбитых летчиков. На сей раз подсуетился "Бешикташ", который буквально на ленточке подписал себе японского атакующего полузащитника Синдзи Кагаву. В текущем сезоне футболист сыграл всего 4 встречи за "Боруссию", ни одна из которых не была полной. В свою очередь "орлам" очень нужна свежая кровь, особенно если она еще и быстрая да техничная, чтобы исправлять свое положение в турнирной таблице. Нынче подопечные Шенола Гюнеша идут лишь на 6 матче в таблице, отставая от первого места на 11 очков. Что интересно, конкурентами Кагавы за позицию в турецком клубе будут Рикардо Куарежма, Жермейн Ленс и Адем Льяич. Солидная компания, внутри которой у японского самурая будет целых полгода, чтобы подумать, нужно ли ему возвращаться в "Боруссию", где места в составе ему уже точно не будет.

Миши Батшуайи (из "Челси" в "Кристал Пэлэс", аренда)

Еще один игрок с грифом "для аренды" снова сменил клуб. На сей раз бельгийский форвард Миши Батшуайи отправился в "Кристал Пэлэс". Первую часть сезона игрок, принадлежащий "Челси", провел в "Валенсии", где не смог запомниться чем-то дельным, как и вся "Валенсия", кстати. Нынче команда Марселино имеет в активе всего 22 гола в 21 матче, из которых на счету Батшуайи числится только один. Но, справедливости ради, стоит заметить, что в Испании бельгиец выходил на поле практически лишь на замены, потому его 20 матчей вполне можно делить на 2.

В "Кристал Пэлэс" игрок может прийти кстати, и для этого есть сразу 2 основания. Во-первых, Батшуайи имеет опыт игры в Англии, а потому ему не нужно давать время на адаптацию, изучения языка, привыкание к культуре или для других факторов, которые футболист часто приводят в оправдание на фразу "не заиграл". Во-вторых, самому "Пэлэсу" крайне нужен нападающий, который будет хоть иногда забивать. Примечательно, что лучшим бомбардиром этого коллектива является центральный полузащитник Лука Миливоевич, а форвардов не сыскать даже в первой тройке. Первый "наконечник атак" числится лишь на 5 месте – Джордан Айю забил 2 гола за сезон.