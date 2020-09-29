Точилин: "Надо уважать решение Новикова уйти в отставку. Это мужской поступок"

Экс-игрок "Динамо" Александр Точилин высказался об отставке главного тренера Кирилла Новикова. Об уходе специалиста было официально объявлено сегодня.

Разговоры об отставке давно ходили. И те результаты, которые "Динамо" показывало, наверное, не устраивали ни болельщиков, ни руководство, ни самого тренера. Если это действительно его решение, его надо уважать - мужской поступок.

Мне сложно судить, что происходит внутри клуба. Мы видим только поверхность айсберга в виде результатов и игры. Наверное, что-то действительно не так, когда самые дорогие легионеры не играют и ставку делают на молодежь. Всегда должен быть результат. Наверное, руководство считает так же", - цитирует Точилина "СЭ".

Новиков возглавлял "Динамо" с октября 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на шестом месте, получив путёвку в Лигу Европы. Впрочем, выступление в еврокубках оказалось для "бело-голубых" позорным - вылет в квалификации от тбилисского "Локомотива". В чемпионате москвичи играли крайне нестабильно и по итогам 9 туров занимают девятую строчку в турнирной таблице.

Не пропустите: Новиков может остаться в структуре "Динамо". | http://soccernews.ru