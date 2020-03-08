Точилин оценил потенциал хавбека "Сочи" Андрея Мостового
Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин, который недавно возглавил селекционный отдел клуба, высказался об Андрее Мостовом.
"Зениту" принадлежат двое - Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.
Да, первую часть чемпионата Мостовому точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.
"Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении", - сказал Точилин.
В этом сезоне футболист провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
А еще: Главный тренер "Сочи" ярко высказался о Кокорине| http://soccernews.ru
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