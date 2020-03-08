Точилин оценил потенциал хавбека "Сочи" Андрея Мостового

Теги фк сочиандрей мостовой

Точилин оценил потенциал хавбека "Сочи" Андрея Мостового

Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин, который недавно возглавил селекционный отдел клуба, высказался об Андрее Мостовом.

"Зениту" принадлежат двое - Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

Да, первую часть чемпионата Мостовому точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.

"Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении", - сказал Точилин.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

А еще: Главный тренер "Сочи" ярко высказался о Кокорине| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Балотелли требует отмены матчей в Италии из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Тамбов Тамбов 20 22
13 Рубин Рубин 20 20
14 Ахмат Ахмат 20 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов