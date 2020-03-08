Точилин оценил потенциал хавбека "Сочи" Андрея Мостового

Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин, который недавно возглавил селекционный отдел клуба, высказался об Андрее Мостовом.

"Зениту" принадлежат двое - Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

Да, первую часть чемпионата Мостовому точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.

"Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении", - сказал Точилин.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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