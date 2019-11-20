Точилин прокомментировал свою отставку с поста главного тренера "Сочи"

Российский специалист Александр Точилин высказался по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице Чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков "Сочи" за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи", - сказал Точилин.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Роман Березовский.

"Сочи" после 16 туров чемпионата России замыкает турнирную таблицу.

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