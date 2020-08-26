Точилин прокомментировал вызов в сборную России Федора Смолова

Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин высказался по поводу того, что форварда "Локомотива" Федора Смолова вызвали в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций.

"Смолов стабильно играет в нынешнем сезоне, получает много времени на поле. Понятно, что от него ждут большей результативности с учетом того, что он дважды становился лучшим снайпером РПЛ. В какой-то степени его возвращение - это аванс", - передает слова Точилина "Известия".

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

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