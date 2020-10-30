Точилин рассказал, сколько пропустит Нобоа из-за травмы
Руководитель селекционного отдела "Сочи" Александр Точилин рассказал, как скоро хавбек команды Кристиан Нобоа восстановится после травмы.
Футболист пропустил матч 12-го тура РПЛ с "Динамо" (2:3). У Нобоа травма задней поверхности бедра.
"На сегодняшний момент пока только Нобоа травмирован.
Восстановление займет около двух месяцев, по официальной информации, но будем надеяться, что процесс восстановления займет меньше времени", - сказал Точилин.
В нынешнем розыгрыше игрок забил 7 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
Не пропустите: "Сочи" надолго теряет Нобоа| http://soccernews.ru
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