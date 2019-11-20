Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи"

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Точилин уволен с поста главного тренера "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

После 16 матчей в РПЛ "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице.

Выполнять функции главного тренера команды в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата будет Роман Березовский.

Ранее сообщалось, что "Сочи" может возглавить Курбан Бердыев.

А еще: Нобоа ответил тем, кто считает "Сочи" фарм-клубом "Зенита"| http://soccernews.ru
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