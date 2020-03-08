Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи"

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Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел "Сочи"

Экс-главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, что теперь он возглавляет селекционно-аналитический отдел клуба. 

"Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем. Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

 В первую очередь вопрос был поставлен так: "Чем бы мне хотелось заниматься?" "Сочи" - клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление", - рассказал Точилин.

После 20 туров РПЛ "Сочи" занимает 16 место в турнирной таблице. Сегодня команда сыграет "Уралом" в чемпионате России.

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