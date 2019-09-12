Точилин: "За Кокориным и Мамаевым уже очередь"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, что думает о возможном появлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева в его команде.

"Появление в команде Кокорина и Мамаева мы не обсуждали. Как я знаю в Кокорине заинтересован "Зенит", у Мамаева непонятная ситуация с "Краснодаром". К тому же, за Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи", - сказал Точилин.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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