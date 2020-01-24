Тодибо: "На тренировках против Месси нужно играть очень аккуратно, чтобы он не травмировался"

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Тодибо: "На тренировках против Месси нужно играть очень аккуратно, чтобы он не травмировался"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, который в январе перебрался на правах аренды в "Шальке", рассказал об особенностях тренировок в каталонском клубе.

"Мы все понимали, что Месси не должен получить повреждение. Поэтому на тренировках против него нужно играть очень аккуратно, чтобы он не травмировался. Мне тоже довелось несколько раз вступал в отбор, но я был крайне осторожен, чтобы не навредить ему", - приводит слова Тодибо Marca со ссылкой на интервью Bild.

В текущем сезоне 32-летний Месси забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 21 матче.

В начале нынешней кампании аргентинец получил две травмы, из-за которых суммарно пропустил 5 игр.

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