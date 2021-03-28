Тодибо рассказал, почему он ушел из "Барселоны"



Фото: твиттер Тодибо/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо рассказал, почему он принял решение покинуть каталонский клуб и перейти в "Ниццу" на правах аренды.

"Не хорошо находиться в "Барселоне" и не выходить на поле. Лучше я буду играть в низших лигах Франции, чем сидеть в запасе. Переход в "Барселону" был невероятным, но я сыграл всего в пяти матчах. Я стал чемпионом Испании в 2019 году, но никак не помогал команде. Я считаю, что могу добиться большего", - приводит слова Тодибо RMC Sport.

В нынешнем сезоне 21-летний Тодибо провел за "Ниццу" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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