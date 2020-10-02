Todofichajes: "Зенит" интересуется хавбеком "Атлетико" Эррерой

"Зенит" интересуется хавбеком мадридского "Атлетико" Эктором Эррерой. Об этом сообщает Todofichajes.com.

По данным издания, Эррера в ближайшие дни покинет испанский клуб, чтобы уступить место в команде Лукасу Торрейре, который перейдёт в команду из "Арсенала".



В полузащитнике также заинтересован "Порту". "Зенит" уже сделал футболисту официальное предложение. "Атлетико" хочет завершить сделку как можно быстрее.

В прошлом сезоне Эррера провёл 21 матч в чемпионате Испании, отметившись 2 ассистами.

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