Толиссо может покинуть "Баварию"

Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен

Как сообщает твиттер Bayern & Germany, мюнхенская "Бавария" может продать французского хавбека Корантена Толиссо.

По информации источника, немецкий гранд выставил цену на полузащитника в размере 20 миллионов евро.

"Наполи" и "Ювентус" проявляют интерес к футболисту, однако считают цену в 20 миллионов слишком высокой.

Также отмечается, что если "Бавария" не продаст Толиссо этим летом, то через год он может покинуть мюнхенцев на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 16 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 гол.

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