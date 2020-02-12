Толиссо по окончании сезона может покинуть "Баварию"
"Бавария", возможно, расстанется с хавбеком Корантен Толиссо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport Bild.
Руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с продажей 25-летнего футболиста, чтобы выручить деньги на трансферы других игроков.
Соглашение Толиссо с "Баварией" рассчитано до лета 2022 года. Клуб приобрел игрока у "Лиона" за 41,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|43
|2
|РБ Лейпциг
|21
|42
|3
|Боруссия Дортмунд
|21
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|21
|37
|6
|Шальке
|21
|35
|7
|Хоффенхайм
|21
|33
|8
|Фрайбург
|21
|32
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|21
|28
|11
|Унион Берлин
|21
|26
|12
|Аугсбург
|21
|26
|13
|Кельн
|20
|23
|14
|Герта
|21
|23
|15
|Майнц 05
|21
|21
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|17
|17
|Вердер Бремен
|21
|17
|18
|Падерборн
|21
|16