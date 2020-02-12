Толиссо по окончании сезона может покинуть "Баварию"

"Бавария", возможно, расстанется с хавбеком Корантен Толиссо в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport Bild.

Руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с продажей 25-летнего футболиста, чтобы выручить деньги на трансферы других игроков.

Соглашение Толиссо с "Баварией" рассчитано до лета 2022 года. Клуб приобрел игрока у "Лиона" за 41,5 миллиона евро.

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